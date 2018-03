"Ready Player One": Steven Spielbergs Nachruf auf Hollywood

Der Film ist ein bisserl simpel, aber abenteuerlich unterhaltsam. Es geht um eine nahe Zukunft, in der alle Menschen ihr Leben in einer virtuellen 3-D-Welt verbringen. Die Realität draußen ist schlecht, korrupt, kaputt. In der „Oasis“ aber lässt sich spielen, lieben, leben. Bis deren Erschaffer stirbt – und eine Ostereiersuche hinterlässt. Wer drei Hinweise in der unendlichen 3-D-Welt entschlüsseln kann, erhält Kontrolle über die „Oasis“.

Der Witz daran: Diese Hinweise sind nur dann entzifferbar, wenn man die 80er-Jahre-Popkultur in- und auswendig kann. Ausgerechnet Steven Spielberg wirft also, mit einer kaum zu bewältigenden Zahl an Anspielungen und Zitaten, den Blick über die Bande der Zukunft zurück auf jene Zeit, als er mitgeholfen hat, die Popkultur groß zu machen.