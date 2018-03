"Ready Player One": 80er-Jahre-Popkultur-Superfanboyfilm

Hollywood hat das jetzt endlich verstanden - und ist auch hier gleich einmal nostalgisch, so wie es immer dann besonders von sich selbst gerührt ist, wenn es um die eigene Geschichte - "La La Land", "Shape Of Water" - geht. Es geht um die andere große Traumfabrik, um die virtuellen Welten, in denen man sein kann, was man will. Um Helden und Böse und Schöne und Starke, die hinter ihrem Computer ganz normale Menschen sind.

Und trotzdem: Auch in "Ready Player One" wird, nach einem halben Jahrhundert Game-Geschichte, das Spielen wieder so gezeigt, als ob man es Nicht-Spielern erklären müsste. Warum, bleibt unklar.

Aber man kommt eh kaum zum Denken. Die Handlung wird vorangetrieben, es gibt Kämpfe in Echt und in der virtuellen Welt, es gibt Romantik und Bee Gees und große Waffen.

Ein Haken an der Sache: Es ist auch das Buch für junge Erwachsene geschrieben, obwohl die sich vielleicht weniger für die 80er interessieren als ihre Eltern.

Das Dilemma hat auch der Film: Die Story wurde nochmals vereinfacht, die emotionale Komplexität ist eher früher "Harry Potter" als "E.T.". Das ist gut für junges Publikum, aber nicht für die Über-40-Jährigen, die Van Halens "Jump" mitsingen können (Vorsicht vor der Luftgitarre beim Solo!).

Aber am Schluss gibt es Twisted Sister.