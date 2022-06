Rapperin Eli Preiss will Männern sexistisches Verhalten bewusst machen

„Das erste Lied, das ich mit elf Jahren geschrieben habe, hieß ,I’m Alone In This World’. Jetzt lache ich darüber und denke: ,Eli, was hat dich damals nur so belastet?’ Aber ich habe mich in der Schule immer eingesperrt gefühlt. Ich habe deshalb in jungen Jahren schon in Tiefs gesteckt. Das ist aber auch genetisch: Depressionen gehen in meinem Familien-Stammbaum der weiblichen, bulgarischen Seite weit zurück. Ich habe aber auch immer schon den Weltschmerz gespürt.“