Ramón Vargas: "Ich bin ein Bentley auf der Bühne"

Weihnachten, das ist für den mexikanischen Sänger mit österreichischem Pass „die Zeit mit Familie und mit Freunden“. Vargas: „Wichtig wäre, dass wir uns rückbesinnen, warum wir dieses Fest eigentlich feiern. Denn oft droht der Sinn von Weihnachten im Kommerzrausch völlig unterzugehen.“ Was der Startenor bei „ Christmas in Vienna“ singen wird? Vargas lacht: „Natürlich auch etwas Mexikanisches. Das ist doch fast Ehrensache.“

Ehrensache ist es für Vargas auch, immer wieder an der Wiener Staatsoper aufzutreten. „Das ist ja mein Stammhaus“, sagt er. Erst vor Kurzem hat Vargas am Ring als Rodolfo in Puccinis „La Bohème“ einen großen Erfolg gefeiert. Und er streut dem Orchester Rosen: „Das Staatsopernorchester, das ja aus vielen Philharmonikern besteht, ist der Ferrari unter den Klangkörpern. Da muss jeder Dirigent genau prüfen, ob er dieses Auto denn auch fahren kann.“ Sich selbst charakterisiert er so: „Ich bin ein Bentley. Vielleicht nicht ganz so schnell, aber zuverlässig und ausdauernd. Und was die Stimme betrifft, hoffentlich auch schön.“

Tugenden, die Vargas am Ring wieder beweisen wird und will. Im März und April 2012 singt er den Nemorino in Donizettis „Liebestrank“. Im Juni bestreitet er die Titelpartie in einer Neuproduktion von Verdis „ Don Carlo“. „Leider in der italienischen Fassung. Ich halte die französische Version ja auch dramaturgisch für besser. Abgesehen davon hat Verdi den Tenor in der italienischen Variante nicht unbedingt mit tollen Aufgaben betraut.“ Lachend: „Alle haben ihre großen Solo-Arien. Nur ich darf überall nur ein wenig mitsingen.“