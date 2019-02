Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe: Respektvoll ins Comeback

„ Till und ich waren auch vor Rammstein schon ewig lang befreundet“, erzählt Kruspe im KURIER-Interview. „Die Entstehung von Emigrate hat auch etwas mit Till zu tun: Wir wollten einmal etwas zusammen machen – nur wir beide. Das fand aber bei den anderen Bandmitgliedern von Rammstein nicht so großen Anklang. Das haben wir auch verstanden und es sein gelassen. Es gab damals schon diesen Song , Let’s Go’. Den habe ich aber nicht auf das erste Emigrate-Album genommen, weil ich das nicht so cool fand. Jetzt habe ich ihn wiederentdeckt und überlegt: Was würde ich gerne über unsere Beziehung schreiben? Da ist mir die Zeit rund um den Mauerfall eingefallen, in der der Osten so ein Wild-West-Feeling hatte, denn die haben wir gemeinsam sehr intensiv verbracht. Aus dieser Zeit berichte ich in dem Song.“