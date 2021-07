Ralph Siegel gewinnt Rechtsstreit um Disco-Combo Dschinghis Khan

Dschinghis Khan existierte als Band zunächst von 1979 bis 1985. Gleich im ersten Jahr trat Siegel mit der Gruppe beim Song Contest in Israel an und belegte Platz vier. Auch ihre größten Hits, der ESC-Song "Dschinghis Khan" und "Moskau" stammen aus dem Jahr 1979. Am 17. Dezember 2005 kam es in der Moskauer Olimpijski-Arena zu einem Reunion-Konzert vor 30.000 Zuschauern. Seitdem ist die Gruppe, wenngleich in veränderter Besetzung, wieder aktiv.