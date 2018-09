"Wird meine letzte Hochzeit": Ralph Siegel heiratet zum 4. Mal

Seine vierte Hochzeit birgt für Komponist Ralph Siegel keine Überraschungen mehr.

"Ich weiß alles. Sie weiß nichts", sagte der 72-Jährige. Er kenne auch schon das Brautkleid seiner Verlobten Laura Käfer (35), die Siegel am Samstag in Grünwald bei München heiraten möchte. Für seine 37 Jahre jüngere Lebensgefährtin plane er eine Besonderheit. Wie er seine Braut überraschen will, verriet der Musiker nicht.