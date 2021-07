In die Jahre gekommener Video Star: Vor 40 Jahren startete MTV

"Ladies and Gentlemen, Rock'n Roll."

MTV gab sich von der ersten Minute an selbst- und stilbewusst. Umso selbstironischer folgte als allerstes Musikvideo die britische New-Wave-Band The Buggles mit dem Song "Video Killed the Radio Star". Vor 40 Jahren ging mit MTV das erste reine Musikfernsehen an den Start. Es sollte die Industrie revolutionieren und Musiker zu Weltstars machen - doch bekam es in den letzten Jahrzehnten übermächtige Konkurrenz.

Dass MTV damals anders war als die gängige spröde TV-Landschaft, wurde dem Publikum am 1. August 1981 schon in den ersten Minuten klar. Junge, hippe Moderatoren - Video Jockeys oder kurz VJs genannt - sprachen da mit einem Selbstverständnis in die Kameras, als hingen sie im Wohnzimmer mit Kumpels ab.