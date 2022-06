RAF Camora in der Wiener Stadthalle: Zurück in die Zukunft

Andere Liga

Dass ihm viel an dem Ort seiner Kindheit, seiner Jugendjahre, liegt, betont RAF Camora dann mehrfach. Hier, also nur eine Minute von der Stadthalle entfernt, sei er aufgewachsen. Er und Wien-Fünfhaus, auf Tinder wäre es ein Match. Die dazu passenden Songs gibt es auch: „Vienna meine Stadt, meine Liebe. Mein Hass, mein Herz, mein Vienna" heißt es im Song "Vienna". „Andere Liga“ ist dann so etwas wie Liebeslied an die Frauen aus Fünfhaus: „Big up meine Balkan-Chica, in Highheels oder Sneakers. Sie spielt in 'ner andern Liga“.

Ob er diese Zeile am Donnerstagabend dann auch wirklich so "gesungen" hat, war nicht feststellbar. Jene, die die Texte nicht kennen, sind überhaupt etwas verloren. Man versteht nur Wortfetzen und Befehle wie „Macht den Kreis!“. Das lag an den dominanten Bässen, daran, dass das Gesprochene oft zu sehr genuschelt wurde. Dass man nicht alles versteht, ist bei den ganzen sexistischen, gewaltverherrlichenden und „Ich wohne im Penthouse und fahre Autos um 300.000 Euro, du Verlierer!“-Texten auch besser so. Apropos Geld: Was ist eigentlich mit den 150.000 Euro, die der Millionär seinem Heimatbezirk (Rudolfsheim-Fünfhaus) für Kinder- und Jugendarbeit spenden wollte? Vielleicht hat es am Donnerstag ja persönlich beim Bezirksamt vorbeigebracht. Wir werden sehen.

Info: RAF Camora wird auch beim Frequency-Festival in St. Pölten auftreten.