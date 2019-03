Quiz: Was wissen Sie über die Kult-Serien der 90er?

Ein jedes Intro im Schlaf auswendig gekonnt, über so manche Beziehung besser informiert als über die eigene und mit allen gerissenen Finten der Lieblingsfiguren vertraut - die Serien-Highlights der 90er-Jahre waren für viele (lange bevor Netflix en vogue war) etwas ganz besonderes. Also ab an den Röhrenfernseher und testen Sie ihr Wissen!