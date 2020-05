Psychothriller trifft transgender Drama - Spannung im KURIER Stream

Transgender Drama "Kater" mit Philip Hochmair, Thomas Stipsits und Manuel Rubey

Das Glück von Andreas und Stefan scheint perfekt: Zwei Männer, die sich lieben, ihre gemeinsame Leidenschaft für Musik teilen – und ihren Freundeskreis. Das Tüpfelchen auf dem i in der heimischen Idylle ist ihr pelziges Haustier, ein schnurrender Kater. Gemeinsam mit ihrem geliebten Kater Moses bewohnen sie ein schönes altes Haus in den Weinbergen von Wien, sie arbeiten als Musiker und Disponent in demselben Orchester; sie lieben ihren großen Freundeskreis. Ein Gewaltausbruch, plötzlich und unerklärlich, erschüttert ihre Beziehung – der blinde Fleck, den wir in uns tragen.

Vielleicht hält man die Harmonie nicht aus, wenn sie zu groß wird; vielleicht aber möchte man auch ihrem drohenden Ende zuvor kommen?

Diese Fragen lässt Regisseur Händl Klaus in Schwebe, wenn er seinem Pärchen das Unglück der bösen Tat schickt. Unversehens setzt einer der Männer eine Gewalttat – und danach ist das Leben nicht mehr das, was es vorher war.

Stream direkt hier: https://kurier.vodclub.online/film/kater/