"Kater": Auf das Glück folgt die Katastrophe

Sie machen sich, während wir sprechen, Notizen. Was schreiben Sie auf?

Ich schreibe gerade an einem Opernlibretto für Arnulf Herrmann (deutscher Komponist, Anm.). Er wartet auf eine Szene, in der die Menschen darüber sprechen, ob sie lieber in die Berge oder ans Meer fahren sollten. Während wir reden, fallen Reizwörter, die lösen etwas aus – das notiere ich gleich.

Hätten Sie Interesse, selbst bei einer Oper Regie zu führen?

Ja, rasendes, aber nur bei einer einzigen, und zwar " Thomas" von Georg Friedrich Haas, für den ich das Libretto geschrieben habe. Es ist meine persönlichste, wichtigste und liebste Arbeit. Ich schreibe auch gerade an einem Libretto für Heinz Holliger, den großen alten Meister der Schweizer Musik; und eben für Arnulf. Jeder von diesen Komponisten hat seine eigene Musiksprache – und darum völlig unterschiedliche Stoffe. Das ist die schöne Herausforderung.

Bestehen Chancen, dass Sie " Thomas" inszenieren?

Ich weiß es nicht, ich hab noch mit niemandem darüber geredet. Man braucht Spezialisten dafür, das Orchester besteht aus lauter Zupfinstrumenten: Cembalo, Gitarre, Harfe, Mandoline, Zither – ein warmer, immer gefährdeter Klang. Das ist mikrotonal komponiert (in Intervallen, die kleiner als ein Halbtonabstand sind, Anm.), dafür braucht man Spezialisten, und auch die Sängerinnen und Sänger, die mikrotonal singen müssen, wachsen nicht auf Bäumen. Das macht das Unterfangen kostspielig.

Es ist wohl auch kein Zufall, dass Ihre Protagonisten in " Kater" Musiker sind.

Einerseits ist mir das Biotop vom Schreiben für die Oper und von meinen Freundschaften mit Musikerinnen und Musikern her vertraut. Vor allem war mir aber wichtig, dass Stefan und Andreas in ihrer Arbeit auch immer mit dem Tod zu tun haben – das meine ich ganz nüchtern. Wenn man Mozart oder Bach oder Schubert oder Janáček spielt, geht es um die Sterblichkeit. Diese Komponisten erzählen zutiefst davon. Wenn du in deiner täglichen Arbeit diese Sprache sprichst, ist das ein unglaublich schwieriger und unglaublich schöner Beruf. Auf jeden Fall hat man ein solches Bewusstsein, man könnte sonst Schubert nicht spielen. Für Stefan und Andreas ist es wesentlich.