Prodigy-Frontmann Keith Flint gestorben

Der Frontmann der britischen Kultband The Prodigy, Keith Flint, ist tot. Er wurde laut britischen Medienberichten 49 Jahre alt. The Prodigy wurden u.a. für "Firestarter" und "Breathe" (beide Songs waren auf "Fat of the Land", 1997) weltbekannt. Die Band hat, nicht zuletzt dank Flint, elektronische Musik mit dem wüsten Gestus des Rock durchsetzt und damit sowie mit der auffälligen Optik des Frontmanns insbesondere auch live große Erfolge erzielt, die bis zuletzt anhielten. The Prodigy wurden so zur prägenden britischen Band der späten 1990er.

Flint wurde laut den Medienberichten tot in seiner Wohnung in Essex gefunden. Fremdverschulden werde ausgeschlossen.

In Österreich waren The Prodigy zuletzt u.a. 2018 beim Nova Rock (siehe Bild) zu sehen. Flint war zuerst Tänzer bei den Shows der Band, bevor er zum Frontmann aufstieg. Die Live-Auftritte waren rohe, mit Aggression spielende Klanggewitter, die auch nach den größten Hits der Band erlebenswert blieben.

Flint verkörperte einen augenrollenden Elektro-Punker mit bunt gefärbten Haaren und einem Blick, aus dem man allerlei Grenzgebietserfahrungen ablesen konnte. Ihre auf der ehemaligen Untergrundströmung Drum and Bass basierenden Hits haben wesentlich dazu beigetragen, dass elektronische Tanzmusik den Weg in die Hitparaden gefunden hat.

Flint wurde am 17. September 1969 in Essex geboren. Er flog mit 15 Jahren von der Schule, arbeitet danach u.a. als Fleischhauer und Dachdecker. 1989 traf er DJ Liam Howlett, der dann zum kreativen Geist von The Prodigy wurde. Sie wurden zum Teil der Ecstasy-gefütterten Londoner Rave-Szene, aus der sie dann zur weltweiten Nummer-eins-Band emporstiegen.