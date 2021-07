Todesursache geklärt, Erbe gesucht

Klar war hingegen, dass Prince nach seinem Tod noch einmal die Charts dominieren wird, was er zuletzt kaum noch schaffte. Vor allem "The Very Best of Prince" (2001) fand posthum viele Abnehmer. Aber nicht nur Hitsammlungen, sondern auch rare Prince-Aufnahmen sind gefragt. Auf diversen Online-Verkaufsplattformen wechseln zurzeit seltene Tonträger um viel Geld den Besitzer. Solch Fan-Futter ist auch "Hit n Run Phase Two", eine nicht ganz zufällig kurz nach seinem Tod auch auf Tonträger veröffentlichte Songsammlung, die Prince bereits im Dezember 2015 via Download bereitstellte. Sein 39. Studioalbum ist zwar kein Meisterwerk, aber trotzdem gefällig. Man bekommt darauf einen Prince zu hören, der irgendwo am Weg zwischen Achtziger und frühen Neunziger hängen geblieben ist. Analog, nostalgisch, mit Power eingespielt, aber eben auch etwas langweilig. Egal, es ist das letzte vom Meister selbst autorisierte Album. Und über Tote soll man bekanntlich nicht schlecht reden.