Pressestimmen zu den Salzburger Festspielen: "Welch gespenstischer Leichtsinn"

"ELEKTRA"

"Die Wiener Philharmoniker spielen jede Tonverrenkung und jede Klangskurrilität mit Nonchalance und Understatement", zeigt sich der Kritiker der "Süddeutschen Zeitung" angetan. Zu Ausrine Stundyte heißt es da: "Tollkühn und virtuos stürzt sie sich in die Klangkaterakte, droht zu versinken, taucht aber immer wieder auf, wird verschlungen und kehrt doch zurück." Krzysztof Warlowskis "Blick ist kalt, er hält sich raus, er stellt das Monströse zur Schau", lobt die "Frankfurter Rundschau" das Regiekonzept. "Das sind wahrlich die treffenden Bilder zum von Welser-Möst ideal dosierten, in Zaum gehaltenen Irrsinn der Musik." Asmik Grigorian weiß für "Die Welt" "ihre hohen Töne als Leuchtraketen abzufeuern, ist vokal wendig und sexy girlielike". "Ihre ähnlich timbrierten Stimmen ergänzen sich ideal, und vor allem gegen Ende scheint es, als triebe eine die andere zu immer glanzvolleren Strauss-Höhen an", resümiert die "Neue Zürcher Zeitung" das Zusammenspiel der beiden Frauen.