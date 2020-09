Premiere "antigone. ein requiem": Sophokles im Slimfit-System

Kreon muss sich von Antigone einiges anhören, bleibt aber stur. Und Markus Scheumann wird, mit stoischer Miene, immer zynischer. Zentral ist der auch im Programmheft abgedruckte Monolog, der an bekannte Allmachtsfantasien erinnert. Denn Kreon träumt unter anderem von einem „maßgeschneiderten Slimfit-System“. Es prasseln Worte wie „Humankapital“ und „Message Control“ und „demokratisches Praxis“. Man denkt an das Verhalten der türkis-blauen Exregierung in der Flüchtlingskrise – und an jenes der türkis-grünen Koalition nach den Vorkommnissen im griechischen Lager Moria. Das Stück ist, wenn man so will, brandaktuell.

Doch viele Sätze in der altertümelnden Sprache sind hohl, bloß eindeutig, ohne Geheimnis. Und die uninspirierte Inszenierung von Lars-Ole Walburg in einem uninspirierten Bühnenbild von Peta Schickart hat nicht Bundes-, allenfalls Stadttheaterniveau. Immer wieder treten aus dem siebenköpfigen Chor einzelne Figuren heraus, um als Seher Teiresias (Branko Samarovski) oder Eurydike (Dorothee Hartinger) oder Haimon (Mehmet Ateşçi) zu agieren. Mavie Hörbiger vermag als zitternde Botin mit angstgeweiteten Augen zu unterhalten. Zur Illustration gibt’s in den pausenlosen 85 Minuten auch ein paar Videoprojektionen – von unten auf eine Wasseroberfläche. Platt.