Prägte die Allman Brothers: Gitarrist Dickey Betts ist tot

Mit Einflüssen aus Jazz und Blues hob Betts den Groove-Rock seiner Zeit auf ein neues Level und hielt die Spannung in ausufernden Improvisationen – das bekannteste Stück aus Betts’ Feder, das dreizehnminütige „In Memory of Elizabeth Reed“, bezeichnete der Rolling Stone als „größte Jazzrock-Expedition, die je unternommen wurde“.

Betts, 1943 in Florida geboren, wurde Ende der 60er-Jahre Gründungsmitglied der Allman Brothers Band. Mit Stücken wie „Ramblin’ Man“ oder „Jessica“ bereicherte er das Repertoire der Band, die unermüdlich tourte und einen Fan-Kult um sich scharte. In den 1990er-Jahren trennte sich die Gruppe jedoch im Streit von Betts. Danach arbeitete der Musiker, der fünfmal verheiratet war und vier Kinder hatte, an zahlreichen Soloprojekten.