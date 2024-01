Politisches Gezerre um Polens Biennale-Pavillon

Der polnische Pavillion auf der Biennale in Venedig - nur einen Steinwurf von jenem Österreichs entfernt - war bei der letzten Auflage des Kunst-Events im Jahr 2022 der Favorit vieler Besucher, Kritiker und Kritikerinnen: Die Roma-Künstlerin Małgorzata Mirga-Tas hatte, mit klugen Referenzen auf einen Renaissancepalast in Ferrara und dessen Verarbeitung in einem Roman der Autorin Ali Smith, ein Gesamtkunstwerk geschaffen und dafür in Gemeinschaftsarbeit eindrucksvolle Wandteppiche gestaltet. Für die Biennale 2024 hatte man nun einen Künstler - Ignacy Czwartos - ausgewählt - und wieder ausgeladen. We das Art Newspaper berichtet, wittert dieser nun "Zensur" und macht den Regierungswechsel dafür verantwortlich.