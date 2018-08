Plötzlicher Abgang bei "Shameless": Fiona verlässt die Serie

Die Gallaghers müssen künftig ohne Fiona auskommen: In einem ausführlichen Facebook-Post gab Darstellerin Emmy Rossum überraschend ihren Abschied von "Shameless" bekannt. Begründung jedoch gibt es keine. Die Serie um eine bettelarme Familie und ihre Art, mit Armut, Aufstieg, Beziehungen und Problemen umzugehen, geht derzeit in den USA in die neunte Staffel.