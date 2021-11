Plácido Domingo in Wien: Wenn ein Ausnahmekünstler nochmals zur Audienz bittet

Denn der so agile Spanier singt längst in seiner eigenen Liga. Da gibt es immer noch den tenoralen Glanz, teils wunderschöne Phrasierungen und baritonale Tiefe sowie Domingos größtes Atout: unbändigen Ausdruckswillen! Auch bei diesem Zarzuela-Abend, zu dem er sich die Sopranistin Saioa Hernández und den Tenor Arturo Chacón-Cruz als Gäste eingeladen hatte. Am Pult des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper (der Graben war abgedeckt, man spielte auf der Bühne) bewies Dirigent Jordi Bernàcer, dass er in der Musikgattung der Zarzuela zu Hause ist.

Was alles gegeben wurde? Arien, Klagen, Liebesduette oder Zwischenspiele aus den berühmtesten Werken dieses Genres u. a. von Reveriano Soutullo und Juan Vert, José Serrano, Geronimo Giménez, Enrique Granada, Pablo Sorozábal, Manuel Penella bis hin zu Federico Moreno Torroba – dessen „Luisa Fernanda“ auch bei uns recht bekannt ist.

Liebe, Leid, Trauer, Natur, Folklore und Heimat waren die Themen, die in gesanglich wechselnden Besetzungen verhandelt wurden. Dank der Übersetzungsanlage konnte man die jeweiligen Inhalte gut verfolgen. Wobei Saioa Hernández mit ihrem mächtigen, aber doch leicht schrillen Sopran punktete, während Tenor Arturo Chacón-Cruz weder mit Lyrismen noch mit Spitzentönen geizte. Stets passend die Begleitung des Bühnenorchesters unter Jordi Bernàcer.