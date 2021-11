Der Zweijahrhundertesänger: Placido Domingo betört als „Nabucco“

An der Abendkasse prangt in roten Lettern „Ausverkauft“. Wie in alten, vor-pandemischen Zeiten! Diesen Zustand herzustellen, gelingt heute aber nur einem wie Placido Domingo. Der Jahrhundertsänger, genau genommen müsste man nach 60 Jahren auf der Bühne und mehr als 250 Vorstellungen allein im „Haus am Ring“ von einem Zweijahrhundertesänger sprechen – kehrte für die letzte Vorstellung der aktuellen Serie von Verdis „Nabucco“ in der Titelrolle an die Wiener Staatsoper zurück. Trotz Halsentzündung!