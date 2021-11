"Die Lage beim Opernball ist „objektiv verzwickt“

„Nichts vorzuwerfen“

In der #MeToo-Debatte verteidigt Roščić den Startenor Placido Domingo, der dieser Tage zum vielleicht letzten Mal an der Staatsoper singt. Domingo habe sich „nichts vorzuwerfen“, was über das hinausgeht, was viele in ihrem Privateleben versucht hätten, sagt Roščić.

Domingo wurde vorgeworfen, seine Machtposition gegenüber Frauen ausgenützt zu haben. Dazu wurden Nachforschungen angestellt – und es sei „nichts dabei herausgekommen.“

Der Job als Staatsoperndirektor sei „unglaublich anspruchsvoll – ich sage das hoffentlich ohne Wehleidigkeit“, so Roščić. Nach seiner Ära möge man vielleicht sagen: „Er hat der Staatsoper keine Schande gemacht.“