Pizzera und Jaus mit ÖVP-Kritik zum Nationalfeiertag

Im Musikvideo auf YouTube sind die Musiker in Tracht gekleidet in den Bergen stehend zu sehen und singen etwa "die gedanken san frei und frei bleibm die sünder / man stopft linientreu nur die satten münder / wos völlig normal is und christlich-sozial is / es höhnt die partei: die gedanken san frei".

Dazu sind Bilder von Kurz, Blümel und Sobotka zu sehen. In der letzten Strophe heißt es: "die gedanken san frei, drum ghean's a verboten / sunst fliagn's vorbei, wie kanzler im schotten".

Jaus postete den Clip auf Facebook mit dem Zusatz: "Wenn man vor lauter Dreck den Stecken nicht mehr sieht". Das Video zählte am Donnerstagvormittag bereits mehr als 160.000 Aufrufe.