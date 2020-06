Wenn der Berg ruft

" Richard Tauber hat mich schon als Kind fasziniert. Er war ein absoluter Jahrhundert-Sänger, auch ein Vorbild, wenn man so will. Als ich die Tauber-CD für die Deutsche Grammophon eingespielt habe, war die große Frage: Welche Lieder lasse ich weg? Und ehrlich gesagt: Mit tut um jedes einzelne Stück leid, das ich nicht auf der CD singen konnte." Eine zweite Einspielung mit Tauber-Liedern wird es in absehbarer Zeit aber nicht geben. Denn, so Beczala: "Ich bin schon beim nächsten Giganten, bei Robert Stolz. Da gibt es viel zu entdecken. Und man sollte immer aufpassen, was man wann singt."

War dieses "Aufpassen" auch der Grund dafür, dass Beczala die Titelpartie in "Hoffmanns Erzählungen" an der Wiener Staatsoper zurückgelegt hat? "Das habe ich ganz bewusst gemacht. Ich habe diese Rolle studiert, ich hätte sie stimmlich auch singen können. Aber ich habe gar keinen Zugang zu dieser Figur gefunden. Dann ist es besser, man lässt es sein."