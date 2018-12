Pilawas ORF-Silvestershow in Linz mit zahlreichen Stars

Der Jahreswechsel kann kommen: "Party, Hits & magische Momente" bietet die " Silvestershow mit Jörg Pilawa", die am Montag, 31. Dezember, in der TipsArena in Linz über die Bühne geht und um 20.15 Uhr in ORF2, in der ARD und im Schweizer Fernsehen zu sehen sein wird. Von Schlager und Evergreens über Rock 'n' Roll und Swing bis hin zu Partyhits reicht das musikalische Spektrum bei der großen Eurovisions-Show, bei der Pilawa wieder von Francine Jordi unterstützt wird.

Unter den zahlreichen Gästen dabei sind Legenden wie The Rubettes oder Middle of the Road, aber auch Größen des Schlagers und der volkstümlichen Musik wie Kristina Bach, Semino Rossi & Nik P, die Schürzenjäger, Die Seer, die Paldauer und Helmut Lotti.

Wer live in der TipsArena in Linz dabei sein und gemeinsam mit den Stars ins neue Jahr rutschen möchte, hat über Ö-Ticket die Möglichkeit, Restkarten für die Live-Show am 31. Dezember oder Tickets für die Generalprobe am 30. Dezember zu erwerben.

Als besondere Aktion suchen Francine Jordi und Jörg Pilawa nach den kleinen und großen Augenblicken ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer, die das Jahr 2018 besonders gemacht haben. Das Publikum ist aufgerufen, ihre eigenen magischen Momente zu teilen. Die schönsten davon werden in der " Silvestershow" präsentiert. Mehr Informationen zur Teilnahme sind unter www.DasErste.de/silvestershow erhältlich.