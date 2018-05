Pfingstfestspiele Salzburg: Bartoli macht Rossinis „L’italiana in Algeri“ zum Triumph

Im vergangenen Jahr hatte La Bartoli, die große Singschauspielerin, als Händels Ariodante mit Conchita-Bart triumphiert. In diesem Jahr begeistert sie als von allen Männern begehrte Isabella in Rossinis „L’italiana in Algeri“. Auch hier geht es um Geschlechterrollen, um Emanzipation, um starke Frauen. Mit großem Humor gibt die Künstlerin damit auch ihr Statement zur #MeToo-Debatte ab, die bei dieser Produktion stets mitschwingt, aber in keiner Phase explizit oder per Fingerzeig abgehandelt wird. Der Witz ist hier die Waffe der Frau.

In dieser Rossini-Oper, 1813 uraufgeführt, geht es um den in die Jahre kommenden Bey Mustafà, eine Art Statthalter des osmanischen Reiches in Algerien. Der hat die Lust an seiner Frau verloren und wünscht sich eine fesche Italienerin, die ihm per Schiffsunglück und Sklavennahme tatsächlich in die Hände fällt (wobei sie ihm rasch auf eben diese klopft, wenn sie zu übergriffig werden). Diese Italienerin bringt das testosterongesteuerte Umfeld in Wallung, macht Mustafà zum Dodel und flieht am Ende mit ihrem Liebhaber Lindoro, der ebenfalls als Sklave gehalten war.