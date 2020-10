Peter Weibel: „Die Ideologie der Nähe ist am Ende“

Solche Events sind gewiss wirtschaftsgetrieben – doch es gibt auch ein menschliches Bedürfnis danach.

Das darf ich relativieren: Das Bedürfnis nach Nähe war die längste Zeit auf Kleingruppen beschränkt. Die Leute gehen gern in die Bar oder ins Wirtshaus – aber das Bedürfnis zur Nähe in Massen ist ganz eindeutig eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Bücher, die den Begriff der Masse erfassten – die Psychologie der Massen von Gustave LeBon, der Aufstand der Massen von José Ortega y Gasset, Masse und Macht von Elias Canetti und so weiter – gibt es seit 100 Jahren. Von der Politik und den Parteiaufmärschen bis zu Rockkonzerten sieht man immer die gleichen Bilder, nämlich Massen, die jubeln. Das ist eine uns Menschen anerzogene Erfindung. Leute, die früher Musik gehört haben, waren froh, wenn sie das in kleineren Gruppen getan haben. Man hatte ja nicht die technischen Mittel für ein Stadionkonzert, nicht die Verstärker, nicht die Lautsprecher und Scheinwerfer.