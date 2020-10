Rock-Szene nach Corona: Kein Stein bleibt auf dem anderen

Als Produktionsleiterin ist Massey verantwortlich dafür, dass an jedem Showtag um 17.00 Uhr alles für den Auftritt bereit ist. „In Raleigh kam kurz nach 17 Uhr der Anruf, dass wir heute noch spielen dürfen, morgen aber nicht mehr“, erzählt sie. „Da begann mein Assistent, die Flüge zu buchen, damit am nächsten Tag 100 Leute heimfliegen können, die freischaffend sind, denen von einem Tag auf den anderen Honorare für ein Jahr weggebrochen sind. Die Truckfirma, die unser Equipment transportiert hätte, liefert jetzt Lebensmittel aus. Und von den Roadies, die in der Zwischenzeit eine fixe Anstellung gefunden haben, werden nicht alle zurückkommen, wenn sie feststellen, dass es ihnen besser gefällt, nur 40 Stunden in der Woche zu arbeiten, als wie auf Tour üblich 192.“