Brigitte Karner über Simonischek: "Dann denk’ ich, ich muss ihn anrufen“

Wieso hat sich Ihr Mann wenige Monate vor seinem Tod entschieden, ein Buch zu schreiben?

Es kamen in den letzten Jahren immer Anfragen, aber er wollte nicht. Diesmal war es anders. Die Anfrage des Molden-Verlags erreichte uns nach der Diagnose. Was ihn überzeugte, war, dass die Autorin Saskia Jungnikl ein Buch über den Selbstmord ihres Vaters geschrieben hat. Auch der Vater meines Mannes hat Selbstmord begangen. Das hat Peter nie ganz aufgearbeitet. Hat er jetzt natürlich auch nicht, denn was man nicht im Leben aufarbeitet, macht man auch nicht in der letzten Minute. Aber es war eine schöne Begegnung.

Auf der Bühne war Ihr Mann oft ein Komödiant. War er das privat auch?

Auch. Aber es gibt immer eine zweite Seite.

Wie hätte Peter Simonischek, so viele Jahre ein kraftvoller Jedermann, die aktuelle Diskussion in Salzburg erlebt? (Die Intendanz der Festspiele kündigte entgegen Zusagen dem kompletten „Jedermann“-Team des Jahres 2023, Anm.)

Michael Maertens schätzte er enorm, auch ich tue das – er ist ein wunderbarer Mensch und ein wunderbarer Schauspieler. Es tut mir so leid, dass es ihn jetzt trifft. Aber der Jedermann hat sich nach dem Abgang meines Mannes in eine Richtung entwickelt, in der jeder getan hat, was er wollte. Das hatte mit einem Jedermann nichts mehr zu tun. Und der Lars Eidinger hat alle verarscht und keiner hat’s gemerkt. Der Jedermann hat eine klare Ausrichtung und es gibt eine klare Grundhaltung zu diesem Stück. Dahin müsste man wieder zurück. Es gibt entweder eine Notwendigkeit, ihn zu spielen, oder man lässt es sein. Diese Verhunzungen tun niemandem gut. Damit hat man sich ganz tief verirrt. Es war richtig, hier die Bremse zu ziehen. Wie man das gemacht hat, ist eine andere Frage. Das wird ein Nachspiel haben.