Peter Lindbergh: Ausstellung und Buch zum Lebenswerk des Fotografen

Wüste

Ein Großteil der Aufnahmen ist noch nie gezeigt worden. Dazu gehören Landschaften, etwa Bilder aus der Wüste, Stillleben von einem Tisch voller Meeresfrüchte und viele Porträts. Darunter ist der Kopf eines Delfins, den er 1992 in Florida aufnahm, oder ein Pferd vor einer Steinmauer. Modeszenen etwa für die „Vogue“ und andere große Magazine sind in großen Formaten zu sehen. Bis auf wenige Aufnahmen sind die von Lindbergh ausgewählten „Best of“ schwarz-weiß gehalten.

Die Arbeiten, die ihm am Herzen lagen, hängen in Reihen übereinander in teils extremen Großformaten. Modeshootings zeigen Models an düsteren Orten - einem historischen Maschinenraum oder mit Zigarette am abgegessenen Tisch in einem heruntergekommenen Hafen. Die schönen Beine dreier Frauen sind ein Motiv und schwarze Vögel auf einer Parkbank im Herbst. Lindbergh wuchs in Duisburg auf, auch diese Stadt hat er als Hintergrund seiner Fotos gewählt.