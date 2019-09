Modefotograf Peter Lindbergh mit 74 Jahren gestorben

"Ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne eine Geschichte zu erzählen, Fotos zu machen", sagte Peter Lindbergh einmal. Darum gehe es beim Fotografieren - und um Schönheit. "Wenn man die Courage hat, man selbst zu sein, dann ist man schön." Wie soeben bekannt wurde, starb der deutscher Modefotograf Peter Lindbergh mit 74 Jahren.

Mit seinem Foto von fünf jungen Frauen ( Campbell, Evangelista, Patitz, Turlington und Cindy Crawford) in der New Yorker Innenstadt läutete Lindbergh nicht weniger als ein neues Zeitalter der Modefotografie ein. "Stand bis dato (...) die Kleidung im Vordergrund, ging es nun um die Frauen, die diese Mode präsentierten."

Er wolle "die Tiefe von Peters Arbeit" zeigen, sagt Loriot, der auch schon die spektakuläre Jean-Gaultier-Ausstellung in der Kunsthalle verantwortet hat. Denn der Fotograf suche nach Wahrheit und wolle Persönlichkeiten zeigen. "Es geht um die Schönheit, die wahre Person zu sehen."

Eine Einstellung, eine Haltung sei es, die einen guten Fotografen ausmache, sagte Lindbergh einmal selbst über seine Arbeit. "Selbst Modefotografen - auch wenn man es nicht annehmen sollte - haben eine Form von Verantwortung." Die heutige Darstellung von Frauen in Medien prangert er darum an: "Es ist heute so vor den Hund gegangen, wie Frauen in Magazinen aussehen", sagte er - und das liege an Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop, die alle Hinweise auf ein gelebtes Leben auslöschen könnten. "Da kann man jeden Menschen auf Null reduzieren." Ob seine Einstellung und seine Arbeit darum Kunst seien, das könne er allerdings nicht sagen: "Ich weiß nicht, ob es Kunst ist. Mir reicht, wenn es ein Foto ist."

Lindbergh arbeitete seit den späten 1970er Jahren mit den angesehensten Modemagazinen zusammen, wie Vogue, Harper's Bazaar und The Face. Seine Art über Mode zu berichten, schuf auch eine neue Vision der Mode. Im Verlauf der Jahre hat er Bilder geschaffen, die die Geschichte der Mode einfangen. Seine Bilder sind gekennzeichnet von einem minimalistischen Ansatz. Lindberghs romantische Vision seiner Modelle bietet eine neue Interpretation von Frauen nach den 1980er Jahren. Eine neue Generation an Modellen wie Linda Evangelista, Naomi Campbell und Cindy Crawford waren das erste Mal in seiner berühmten Fotografie "Wild at Heart" versammelt, womit die Ära der Top-Modelle begann. In dieser Ausstellung wird bisher unveröffentlichtes Material präsentiert wie Polaroids, Storyboards, Sets, Filme von hinter den Kulissen mit den Musen Kate Moss and Mariacarla Boscono sowie Videointerviews mit berühmten Modellen.

Peter Lindbergh Peter Lindbergh wurde in Lissa ( Deutschland, 1944) geboren. Er lebte und arbeitete in Paris, Arles und New York. Seine Kindheit verbrachte er in Duisburg (Nordrhein-Westphalen) und er studierte Malerei an der Hochschule in Krefeld. Im Jahr 1971 begann er, sich mehr auf Fotografie zu konzentrieren. Lindberghs charakteristische Schwarz-Weiss-Fotografien sind vom frühen deutschen Kino, vom modernen Tanz der 20er Jahre und der industriellen Umgebung beeinflusst.