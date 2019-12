Peter Handke in Stockholm: "Nicht der Moment", um über Serbien zu reden

"Danke, danke", sgate Handke auf Schwedisch.

Auf die Frage, ob der Preis sein Schreiben verändern würde, sagte er: "Nein, keineswegs."

Zuvor hat der Protest Handke auch in Stockholm eingeholt. So bleibt der ehemalige Sekretär der Schwedischen Akademie, Peter Englund, der Nobelpreiswoche fern - aus Protest gegen die Kür Handkes, berichtet Dagens Nyheter. Die Verleihung an Handke zu feiern wäre "Heuchelei", sagte Englund der Zeitung. Der 62-jährige Schriftsteller hatte in den 1990er Jahren für die schwedische Tageszeitung vom Balkankrieg berichtet. Englund platzierte seine Botschaft wenige Stunden vor der offiziellen Nobelpreis-Pressekonferenz mit Handke in Stockholm.

In einem Interview mit dem Sender SVT sprach Handke indes von einem " Brudermord" am Balkan. Er wolle das Wort "Genozid" nicht verwenden, sagte er. Etwas "in Relation zu setzen, heißt aber nicht, etwas zu leugnen". Und wenn Menschen "Genozid" sagen - "warum nicht? Dann ist das so. Ich will mich darin nicht verlieren."