Peter Handke hat "die Stille in ein Gespräch verwandelt"

„Peter hat uns erzählt, dass er einmal an einem Abend am Meer in einer Bar saß“, so Heller. „Zum Schluss blieben nur mehr ein paar verstreute letzte Gäste – und die schwiegen. Für ihn hat sich diese Stille als derartiger Reichtum angefühlt, dass ihn die Situation nie mehr losgelassen hat. Nun, drei Jahrzehnte später, hat er die Stille in ein Gespräch verwandelt.“

Eine heterogene Gruppe beschäftigt sich mit Zdeněk Adamec, der sich 2003 mit 18 Jahren auf dem Wenzelsplatz von Prag aus Protest gegen den Zustand der Welt in Brand gesteckt hat.

Heller verteilte die Sätze auf insgesamt sieben Spielerinnen und Spieler (darunter Sophie Semin und Christian Friedel), die zu Figuren mit bestimmten Eigenschaften werden: „Es gibt zum Beispiel die Skeptische, die immer nachfragt, und den Phantasten und auch einen, der sich vor Ort alles ganz genau angeschaut hat. Man versucht, die Tat zu ergründen – und identifiziert sich auch mit Adamec.

Fünf Phasen der Trauer

„Es gibt die fünf Phasen der Trauer. Daran orientiert sich das Stück – ein bisschen. Es ist ein Prozess des Loslassen-Müssens. Es gibt den ganz dunklen Moment, wo man fast stecken bleibt in den Gefühlen der Trauer, bewegungsunfähig verharrt im Stockdunklen. Und danach kann es nur bergauf gehen.“

Das Stück endet hoffnungsfroh, es wird ein Fest. Schließlich ist auch eine Band mit von der Partie. Der wohl schönste Satz Handkes lautet übrigens: „Das Schälen eines Apfels genügt, und ich weiß: Ich bin auf dem besten aller denkbaren Planeten.“