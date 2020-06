Große Oper als Reality-TV-Show

Bizets

Diana Damrau

Doch worum geht es in "Les Pêcheurs des Perles" eigentlich?1863 uraufgeführtes, dem damals gängigen Exotismus verpflichtetes Werk spielt aufCeylon. Priesterin Leila – an dervonverkörpert – betet für das Wohl der Fischer und wird von zwei Männern geliebt. Von dem Jäger Nadir und dem Fischer Zurga, die befreundet sind. Dazu gibt es den Gemeindeältesten Nourabad und das wankelmütige Volk. Nach Verwicklungen sollen Leila und Nadir wegen angeblichem Eidesbruch verbrannt werden. Zurga aber befreit das Paar, das fliehen kann.

"Dieser Stoff riecht förmlich nach Entertainment, und man hört ein gewisses Showelement auch in der Musik", sagt Lotte de Beer im KURIER-Gespräch. "Die Geschichte ist so unrealistisch, dass man einen Weg finden muss, um die Gefühle der Protagonisten glaubhaft zu machen. Da kam mir die Idee einer Reality-Show. Bei uns ist Leila eine Kandidatin der Show ,Perlenfischer – The Challenge‘, eine Frau auf Selbstfindungstrip. Für die Show muss sie der Sexualität abschwören. Doch das Studio setzt ihr an einem echten Strand in die übertrieben kitschige Deko zwei Ex-Freunde hinein, um an der Emotionsschraube zu drehen. Die Liebe ist echt, alles andere aber ist Entertainment. Nourabad ist der zynische TV-Moderator, der den Chor, das Fernseh-Publikum manipuliert. Das geht bis zur Frage: Leben oder Tod."