Performance im Belvedere: Nackt auf dem Allzweckbesen reiten

Jö schau.

Gleich mehrere Nackte bevölkern seit einiger Zeit das Untere Belvedere. Sie reiben sich an Wänden, mischen sich unter die barocken Skulpturen, stehen auf Sockeln und gerieren sich als Kunst.

Die Kontroverse, so es sie überhaupt gibt, ist bis jetzt sehr leise ausgefallen.

Dennoch wird die Schau „Piedra Quemada“ (etwa: „Brennender Stein“, bis 6.1.) der US-bolivianischen Künstlerin Donna Huanca ihr Publikum spalten. Denn natürlich lässt sich angesichts des Arrangements aus Gemälden, Videos, Materialobjekten und eben auch nackten, bemalten Darstellerinnen ein seufzendes „Warum?“, gefolgt von einem „Warum gerade hier?“ ausstoßen.

Ebenso lässt sich die Installation, mit der Direktorin Stella Rollig zweifellos ein Statement setzen wollte, in historischer Perspektive sehen. Die in der Renaissance geführte Diskussion des „paragone“, des Wettstreits der Kunstformen, hallt in den teils hell erleuchteten, teils abgedunkelten Barocksälen dann ebenso nach wie der einst in der höfischen Festkultur gepflogene Brauch, Gemälde nachzustellen („tableaux vivants“). Im 20. Jahrhundert findet Huancas Gesamtkunstwerk einen Anschluss bei Hermann Nitsch, den die Künstlerin, so erfährt man, sehr verehrt. Doch der Einsatz des nackten Körpers hat auch in der feministischen Performancekunst seine Verwandten, besonders die US-Kubanerin Ana Mendieta mit ihren ebenfalls ritualistisch anmutenden Aktionen fällt einem ein.