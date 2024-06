"Perfect Match" bei Prime: Spiel, Satz und Amore

Etwas zu viel Liebesschmalz

Der Film hat alles, was eine sportliche Lovestory so an Klischees braucht: zwei junge Tennisstars, die unter der Dominanz ihrer unerbittlichen Väter leiden; ein Steuerskandal und eine Affäre mit einem ehemaligen Nacktmodell; Eifersüchteleien; eine Scheidung; Wutanfälle und Geständnisse auf dem Tennisplatz; Agassis falsche Löwenmähne (er trug ein Toupet). Und ganz offenbar ist er auch ein Gott im Bett mit Brooke Shields gewesen (die veredelte Steffi Graf bekommt leider keinen Filmsex).

Das alles wäre ganz unterhaltsam, denn die beiden Hauptdarsteller Lena Klenke ("Fack ju Göhte") und Toby Sebastian ("Game of Thrones") sind wirklich sympathisch. Aber wenn Agassi im Urlaub in Rom rein zufällig auf Steffi trifft, die beiden spontan wie Audrey Hepburn und Gregory Peck mit einem Moped zur italienischen Version von "Love Is in the Air" durch die Straßen sausen, um sich schließlich auf einem vergessenen Tennisplatz ihre tiefsten Geheimnisse zu gestehen, dann sind bei der Telenovela "Steffi - Wege zum Glück" gelandet. Kurz vor den US Open 1999 beendet die Gräfin dann ihre Karriere. Eine Filmszene später sitzen die beiden auf einem Berg und reden vom Kinderkriegen. Sehr viel weniger wäre durchaus mehr gewesen. Ein bisweilen recht niedliches, aber nicht sehr gutes Match für Amazon.