Pauls Jets: "Highlights zum Einschlafen"

Zerbrochene Herzen

Auf dem zweiten Album geht es deutlich persönlicher zur Sache. „Die Songs sind depressiver, wenn ich alleine bin“, heißt es in „Der Teufel“. Darin geht es im Midtempo „ums alleine Aufwachen“ und „um zerbrochene Herzen in den Augen“. „Ich bin down“ erinnert einen in seiner musikalischen Ausführung an die Hochphase der Libertines Mitte der Nullerjahre: hymnisch, aber auch herrlich ungestüm. Ehrlich und roh, aber nicht mehr so Lo-Fi produziert wie das Debüt. Es ist ein locker wie lässig hingefetztes Stück mit fordernden Schrammelgitarren und dem leicht vernuschelten Gesang Buschneggs. „Blizzard“ ist hingegen eine langsam vorwärts schlurfende Ballade, die von Isolation, vom Zuhausebleiben erzählt, von der Sehnsucht doch noch jemanden für Stunden der Zweisamkeit zu finden.

Hat Paul Buschnegg mit dem neuen Album seinen Herzschmerz vertont? „Nein. Es geht in den Texten eigentlich um nichts“, versucht Paul zu relativieren. „Es sei bloß ein Versuch, unbedeutsame Dinge hervorzuheben und daraus Popsongs zu machen. „Aber Liebe und ein gebrochenes Herz sind nicht nichts“, wirft Bassistin Romy ein. Nachsatz: „Für mich ist das ein den Herzschmerz und die verflossene Liebe verarbeitendes Album.“

Paul Buschnegg widerspricht dem erstmal nicht, zündet sich eine Zigarette an und sagt: „Es ist aber nicht so, dass ich mich mit dem Schreiben der neuen Songs therapieren wollte, aber es war eben das Einzige und das einzig Sinnvolle, was ich zum Zeitpunkt der Entstehung des Albums schreiben hätte können. Musik zu machen ist eine Beschäftigung, in der ich mich voll und ganz verlieren kann. Ich kann alles rund um mich herum ausblenden, die Zeit vergessen. Es ist ein ganz seltsamer Rausch.“ Ein Rausch, in dem sich Paul Jets gerne raus aus der Stadt und ans Meer träumen.