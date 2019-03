Pauls Jets: Die Liebe zum Anderssein

Hört man die Platte zum ersten Mal, kommt einem sofort Ja, Panik in den Sinn. Das liegt vor allem an Buschneggs Gesang, der mit auffällig wienerisch-piefkinesischem Dialekt an Andreas Spechtl erinnert. Auch die Gitarren hat man irgendwo schon einmal bei Tocotronic gehört.

Pauls Jets sind aber keine Nachahmungstäter, sondern eigenständig unterwegs. Von gängigen Pop-Regeln wollen sie nichts wissen. „Wir wollen keine glatt produzierten Songs abliefern“, sagt Buschnegg. Dieses Vorhaben ist ihnen auch geglückt. „Alle Songs bisher“ ist ein Plädoyer fürs Anderssein, fürs Nicht-mehr-Mitmachen. Die Instrumente sind nicht gestimmt und man hört der Produktion eine gewisse Wurschtigkeit, einen Schlendrian an.

Trotz teilweise wegbrechender, hatschender und übersteuerter Sounds bestechen die Lieder mit einer enormen Eingängigkeit – rund die Hälfte der Songs auf der Platte sind Hits für das Alternative-Radio. „Wir haben keine Angst vor dem großen Refrain, vor der Eingängigkeit, vor großen Melodien. Das verbindet uns vielleicht mit Wanda. Aber ansonsten haben wir nichts mit ihnen gemeinsam“, betont Buschnegg und bezieht sich dabei auf die Texte, die bei Pauls Jets gerne in den Dadaismus abdriften. „Mir geht es darum, die Sprache runterzubrechen, ins Absurde zu ziehen“, sagt der 21-Jährige, der sich danach als Fan von Yung Hurn, Money Boy und RIN outet – drei Großmeister inhaltsloser Texte.

Bei Pauls Jets schauen die Häuser schief aus , sind die Villen verlassen, liegt der Wiener Gürtel an einem Sandstrand und dauern die Nächte ewig. Es geht aber auch ums Gehen – weg von faden Konzerten und zachen Situationen. Einfach Tschüss sagen und abhauen.

Bussi und Baba!