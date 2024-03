Paul Plut veröffentlicht "Herbarium": "Ich denke lieber klein"

Salz, Steyr, Stolz

Dieses großartige Newsletter-Konzept hat Plut bereits bei seinem ersten Soloalbum „Lieder vom Tanzen und Sterben“ (2017) verfolgt. Weiter ging es mit „Ramsau am Dachstein nach der Apokalypse“ (2021). Und nun folgt sein drittes Album, wie der 35-Jährige kürzlich in seinem neuesten Newsletter verkündet hat: „Guten Morgen, heute ist der erste März, der Marillenbaum vor meinem Fenster beginnt zu blühen und es ist Zeit für etwas Neues.“ Die vorgelegte Songsammlung heißt „Herbarium“ und umfasst zehn unterschiedliche Pflänzchen, also Lieder, die in den vergangenen zwei Jahren „gewachsen“ sind. Es sind eigene, fremde, im Dialekt oder auf Hochdeutsch, Englisch dargebotene Stücke – darunter auch Kollaboration und Coverversionen.

Man hört 43 Minuten Musik, Musik, die der Wahl-Wiener aus Schladming für unterschiedliche Anlässe und an unterschiedlichen Orten geschrieben hat. Das Album beginnt mit dem kargen, nur mit einem Akkordeon ausgestatteten „Lucken in der Landschaft“, das er von einem Besuch in Steyr (OÖ) mitgenommen hat. „Ich komponierte die Musik für einen Theaterparkour in der Arbeitersiedlung auf der Ennsleiten (...). Es ist ein Lied, das anschwillt, wie die Enns nach der Schneeschmelze“, wie Paul Plut im Beipackzettel zu diesem berührenden Lied schreibt.