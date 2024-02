Debütalbum von Christl: Bluterguss am Herzen

Belästigung

In Wien angekommen, hat sie sich zuerst einmal an den Jugendjahren am Land abgearbeitet, das Projekt Christl ins Leben gerufen und sich an der Universität eingeschrieben. Sie hat nun auch bereits ihren Bachelor in Kunstgeschichte in der Tasche.

„Diese theoretische Auseinandersetzung mit der Kunst war mir sehr wichtig. Ich konnte dabei ganz viel für meine Arbeiten rausnehmen. Der Kern meiner künstlerischen Tätigkeiten war dabei immer die Musik. Ich bin Autodidaktin und habe schon früh mit dem Klavierspielen angefangen und Songs geschrieben“, sagt die 23-Jährige, die 2021 zum ersten Mal musikalisch auf sich aufmerksam machte.

Mit ihrem Song „Object of Desire“ thematisierte sie (verbale) sexuelle Belästigung und initiierte dazu auch eine öffentliche Kunstaktion: „Ich habe durch diese Aktion sehr viel Feedback bekommen. Es haben mich viele Frauen kontaktiert, angeschrieben und mir ihre persönlichen Erfahrungen und Geschichten erzählt. Das war teilweise schon sehr heftig, was ich da zum Hören bekommen habe. Dadurch habe ich mich auch sehr verstanden gefühlt, habe gemerkt, dass vielen Frauen schon etwas Ähnliches widerfahren ist. Ich habe aber auch gemerkt, dass das Thema Feminismus für viele Menschen, vor allem Männer, noch immer ein Problem ist. Seither hat sich sicherlich einiges verbessert. Aber es gibt noch viel zu tun.“