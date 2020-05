Patricia Petibon: "Ich umarme immer das Licht"

Petibon: "Diese Aufnahme ist eine Liebeserklärung an den Dadaismus. Schon als ich als Kind Klavier gespielt habe, habe ich die Welt von Erik Satie geliebt. Ich habe den Dadaismus wesentlich besser verstanden als die Welt von Mozart oder Schumann. Dieses Kindliche habe ich versucht, mir zu bewahren. Daher auch diese Einspielung. Wenn die Leute beim Hören einen inneren Film vielleicht der Marke Jacques Tati sehen, dann habe ich mit dieser CD schon viel erreicht."

Doch was will Petibon künstlerisch noch alles erreichen? Lachend: " Jetzt kommen wieder so ein paar richtig schöne Partien. In Aix singe ich zum Beispiel Händels Zauberin ,Alcina’ – die ist so herrlich pervers. Dann singe ich noch in einer Oper von Philippe Boesmans, in Berlioz’ ,Benvenuto Cellini’ und gehe mit ,La Belle Excentrique’ auf Tour. Mir wird also nicht langweilig."

Einen Wunsch aber hätte Petibon schon: "Es wäre mein absoluter Traum, eines Tages mit Michael Haneke arbeiten zu dürfen. Ich bewundere ihn sehr. Für ihn würde ich jede Partie lernen. So wie Haneke Oper inszeniert, sieht meine Idealvorstellung von Musiktheater aus."