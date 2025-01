Patricia Nickel-Dönicke: Die Direktorin ist die Chefin des Ehemanns

In die Stadt verliebt

Und so habe sie, erzählt Nickel-Dönicke, ihre Familie eingepackt: „Wir fahren jetzt nach St. Pölten und kucken uns dieses Theater an!“ Danach stellte sie fest: „Ich find’ die Größe des Hauses super, ich hab’ mich schnell in diese Stadt verliebt. Und wir haben entschieden, dass wir, wenn es mit der Bestellung klappt, nach St. Pölten ziehen.“

Zu Kassel habe sie zwar einen familiären Bezug gehabt, aber die Stadt liege „im Nirgendwo“. St. Pölten hingegen biete „tolle Möglichkeiten, eine der besten Theaterlandschaften der Welt kennenzulernen und Kontakte zu pflegen“. Da Nickel-Dönicke nirgendwo lange blieb, dürfte St. Pölten – wie bei Hering und Rötzer – wohl nur ein Sprungbrett sein.

Mit dabei sind ihre 13-jährige Tochter und ihr Ehemann, der Schauspieler Clemens Dönicke: „Wir sind seit 2016 verheiratet und gemeinsam am sechsten Haus. Er hat in die jeweiligen Ensembles gut reingepasst.“ In Kassel ist sie – wie davor in Oberhausen – die Chefin ihres Ehemanns. Ob sie das richtig findet in einem von der öffentlichen Hand finanzierten Haus? „Na klar, ich find das toll!“