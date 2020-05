Jesus als Nebenbuhler

Ulrich Seidl, wie er leibt und lebt“, urteilte ein deutscher Kritikerkollege, als er nach der Uraufführung von „Paradies: Glaube“ auf den Filmfestspielen von Venedig aus dem Kino trat. Eine Einschätzung, die sich bewahrheitete, als Seidls provokantes Kammerspiel tatsächlich eine kleine Skandalgeschichte schrieb: Italienische Radikal-Katholiken wollten sich zu einer Anzeige wegen Blasphemie aufschwingen – was dann nie geschah.

Tatsächlich bietet der zweite Teil seiner bisher hervorragenden „Paradies“-Trilogie fast so etwas wie ein „Best of Seidl“: Mit aufrührerischen sexuellen Handlungen mit (religiösen) Gegenständen, Swinger-Sex oder unbeirrbaren Religionsfanatikern. Man bewegt sich also in bekanntem Seidl-Land, und das unter besten Bedingungen. Die immer intensive Maria Hofstätter spielt mit der Pedanterie einer neurotischen Zwänglerin eine obsessive Katholikin, die sich nach dem Unfall ihres Ehemannes in die Arme Gottes geworfen hat.

Nun ist Jesus ihr Liebster, und als der an den Rollstuhl gefesselte Ehemann ins Einfamilienhaus zurückkehrt, wird er aus dem Schlafzimmer gewiesen. Seidl spitzt das eheliche Beziehungsdrama zu einem Religionskonflikt zu: der muslimische Ehemann (toll: Nabil Saleh) tobt im Rollstuhl durch das Haus und pflückt mit dem Krückstock Papstbilder von der Wand; seine Ehefrau gießt ihm dafür im Schlaf heimlich das Weihwasser über den Schädel.