"Paradies Garten“: Nachhaltig feiern, klimaneutral tanzen

Öko-Toiletten und umweltfreundliche Tour

Wer heute in der Öffentlichkeit gut dastehen will, verpflichtet sich – trotz eventueller geschäftlicher Interessenkonflikte – stets der Nachhaltigkeit. Das gilt für Unternehmen, Marken, aber auch für Musiker und Veranstalter von Konzerten und Festivals. In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass Nachhaltigkeit kein Thema ist, das nur als behübschendes, grünes Feigenblatt dient. Mittlerweile kann man es sich in vielen Ländern Europas kaum noch imagemäßig leisten, nichts in diese Richtung zu tun. Viele Konzepte und Ideen sind visionär, vorbildlich oder zumindest ehrgeizig. Werbematerial wird auf Blumensamenpapier gedruckt, man setzt beim Shuttle-Dienst auf Elektrofahrzeuge, produziert seinen eigenen Strom mit Sonnenkollektoren. Es gibt Öko-Toiletten, kompostierbares Geschirr, das kulinarische Angebot kommt von regionalen Produzenten, ist Bio und immer öfter auch fleischlos.

Zuschauerenergie

Die britische Band Coldplay hat sich relativ früh mit dem Thema beschäftigt. Bereits 2017 hatten die Musiker angekündigt, wegen der großen Umweltbelastung vorerst nicht mehr touren zu wollen. Zunächst sollten Wege gefunden werden, um die Konzerte und das Reisen „umweltfreundlicher“ und mit weniger -Ausstoß zu gestalten. Diese Wege scheinen nun gefunden worden zu sein – zumindest touren sie aktuell mit einem System, das Energie produziert, wenn die Zuschauer springen. Der Strom für die Bühnenshow wurde teilweise mit Fahrrädern generiert. Und für jedes verkaufte Ticket verspricht die Band, einen Baum zu pflanzen. Man sei aber erst bei 50 Prozent des Ziels, das wir erreichen wollen“, so Sänger Chris Martin.

Als Pionier in Sachen Nachhaltigkeit gilt das Oya-Festival in Norwegen. Entlang eines Fjordes in der Nähe von Oslo gelegen, gilt es als eines der grünsten seiner Art. Von 9. bis 13. August treten dort hochkarätige Musiker wie Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds auf.



In Österreich kann man in diesem Zusammenhang das Schrammel.Klang.Festival in Litschau (NÖ) nennen, das mit dem Umweltzeichen für Green Events ausgezeichnet wurde. Auch beim Frequency in St. Pölten (17.–20.8.) gibt es mittlerweile die eine oder andere Idee, die Umwelt zu schonen. Man kann sich etwa freiwillig zum Mülleinsammeln melden. Als Belohnung gibt es einen Festivalpass.