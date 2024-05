Palästina-Flaggen beim Eurovision Song Contest verboten

Seit bald sieben Monaten hält die Welt den Atem an - der Nahost-Konflikt hat mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem darauf folgenden israelischen Militäreinsatz eine neue Stufe erreicht.

Im Vorfeld des Halbfinales am 7. Mai in Malmö haben die Organisatoren des Eurovision Song Contest laut ABCNews nun Sicherheitsvorkehrungen getroffen: Die Organisatoren des Eurovision Song Contest haben am Donnerstag erklärt, dass sie sich das Recht vorbehalten, alle palästinensischen Flaggen und pro-palästinensischen Symbole während der Show nächste Woche in Schweden zu entfernen.