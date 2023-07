Malmö richtet 2024 den Eurovision Song Contest aus

Der Eurovision Song Contest (ESC) findet im nächsten Jahr in der südschwedischen Stadt Malmö statt. Das gab der schwedische Rundfunksender SVT am Freitag bekannt. Die größte Musikveranstaltung der Welt findet demnach zwischen 7. und 11. Mai in der kleinen Stadt nahe Dänemark mit ihren 300.000 Einwohnern statt. Malmö setzte sich damit gegen Konkurrenten wie Stockholm oder Göteborg durch.

Damit richtet Malmö das dritte Mal nach 1992 und 2013 einen ESC aus. Schweden wurde durch den Sieg von Loreen mit „Tattoo“ in Liverpool im Mai zum Gastgeber 2024 und wird nun zum siebenten Mal den Eurovision Song Contest ausrichten. Stockholm war 1975, 2000 und 2016 Gastgeberstadt, Göteborg 1985 und Malmö die anderen beiden Male.

Vier schwedische Städte hatten nun ihr Interesse an der Austragung des Musikwettbewerbs 2024 bekundet: die Hauptstadt Stockholm sowie Göteborg, Malmö und die Kleinstadt Örnsköldsvik. Schwedische Medien hatten am Freitag berichtet, dass Göteborg und Örnsköldsvik bereits Absagen der Veranstalter erhalten hätten. Und gegen Stockholm sprach, dass die dortige Avicii-Arena 2024 umfassend renoviert wird. So trug nun Malmö den Sieg davon.