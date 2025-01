In memoriam der am Donnerstag im Alter von 94 Jahren verstorbenen Bühnenlegende Otto Schenk ändern der ORF und ServusTV großflächig ihr Programm. Bereits heute, Donnerstag, zeigt ORF 1 im Hauptabend (20.15 Uhr) "Zu blöd um alt zu sein", wobei Schenk im Jahr 2016 mit Kabarettist Michael Niavarani Pointen ablieferte, über das Leben philosophierte und in Erinnerungen schwelgte. Auf ORF 2 stehen die "Seitenblicke" (20.05 Uhr) ganz im Zeichen des Verstorbenen.

Am Freitag zeigt ORF 2 das zum 90. Geburtstag von Schenk entstandene Porträt "Der Menschendarsteller - Otto Schenk" (21.20 Uhr), gefolgt von der Filmkomödie "Vier Saiten" (22.35 Uhr), in der Schenk seine letzte Filmrolle absolvierte. Am Samstag werden vier Spielfilme ins Programm gehoben: "Zwei unter einem Dach" (9.45 Uhr), "Ein Herz wird wieder jung" (11.15 Uhr), "Mein Opa ist der Beste" (13.30 Uhr) und "Mein Opa und die 13 Stühle" (15 Uhr). Am Sonntag folgt "Sonny Boys" (14.20 Uhr), aufgezeichnet in den Wiener Kammerspielen 1999. Ein umfangreicher Nachruf ist abschließend im "kulturMontag" am 13. Jänner um 22.30 Uhr zu sehen.

Multitalent im Porträt

Auch der Kulturspartenkanal ORF III würdigt Schenk mit mehreren Sendungen. In einem "Kultur Heute Spezial" sind heute, Donnerstag, um 19.40 Uhr die langjährigen Wegbegleiter Sona MacDonald, Herbert Fechter und Heinz Sichrovsky zu Gast. Im Anschluss stehen "Otto Schenk - Porträt eines Unermüdlichen", "Sternstunden des Josef Bieder" und "Otto Schenk - Perlen des Humors" am Programm. Weitere Programmänderungen sollen folgen. Zudem ist eine Otto-Schenk-Videokollektion unter https://on.orf.at/sammlung/13870394/in-memoriam-otto-schenk auf der Plattform ORF ON abrufbar.