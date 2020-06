Otto Schenk: Auf seine alten Tage noch Fotograf

Im Theater macht Otto Schenk niemand etwas vor. Dass der Publikumsliebling mit seinen 84 Jahren aber auch noch als Fotograf bekannt werden würde, hätte er sich selbst nicht gedacht. Wirklich nicht. "Du wirst nie einen Verleger finden", hat er dem befreundeten Fotografen Ronnie Niedermeyer noch gesagt, als dieser ihm seine Idee unterbreitete, aus mehr als 45 Jahre alten Aufnahmen Schenks einen Bildband zu machen.

Aber Niedermeyer, der zuletzt den KURIER-Fotowettbewerb in der Profikategorie gewann, war überzeugt von der Qualität der Aufnahmen. Als Vorbereitung auf die Verfilmung von Shakespeares "Der Kaufmann von Venedig" war der damals 38-Jährige Publikumsliebling gemeinsam mit seiner Frau Renée Ende der 60er-Jahre nach Venedig gereist. Auf der Suche nach Eindrücken für seinen Film fand Schenk abseits ausgetretener Pfade (allein das ein schwieriges Unterfangen in der Kanalstadt) seine Motive: enge Gassen, heruntergekommene Häuser, und schon auch die berühmten Gondeln – nur nicht im Einsatz, sondern wie sie abgedeckt mit einer Plastikplane in einem kleinen Kanal auf ihren Einsatz warten.