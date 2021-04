Oscarsiegerin Chloé Zhao: Mit dem Blick der Außenseiterin

Überhaupt bot die diesjährige Anzahl an Filmen und Nominierungen von Schauspielern und Schauspielerinnen eine Diversität wie nie zuvor. Zu den herausragenden Gewinnern gehören neben Daniel Kaluuya, den den Oscar als bester Nebendarsteller für sein Porträt als Black-Panther-Aktivist Fred Hampton in „Judas and the Black Messiah“ gewann, auch die 73-jährige Koreanerin Youn Yuh-Jung: Sie erhielt den Oscar als beste Nebendarstellerin als schlagfertige Großmutter in dem amerikanisch-koreanischen Drama „Minari“.