Man kann es nicht anders sagen: Der 89. Oscar-Preisverteilung endete mit einem Debakel. Warren Beatty und Faye Dunaway verlesen den Oscar-Gewinner für den besten Film und verkünden: Der Sieger ist "La La Land". Doch offensichtlich wurden die Kuverts vertauscht. Und während sich die Produzenten von "La La Land" gerade weitschweifig für den Preis bedanken, bricht plötzlich Hektik aus. Und tatsächlich: Sie müssen ihre gerade erhaltene Gold-Statuette umgehend an die wahren Gewinner von "Moonlight" weiterreichen. In ihrer Haut möchte man nicht stecken.

Kein Oscar für "Toni Erdmann"

Wie das passieren konnten, wird die Oscar-Organisatoren noch länger beschäftigen (mehr dazu hier).

Foto: APA/AFP/MARK RALSTON

Sensationell jedenfalls der Umstand, dass das schwarze Schwulendrama "Moonlight" den großen Favoriten "La La Land", der mit 14 Nominierungen angetreten war, aus dem Feld schlug. Zumal Regisseur Barry Jenkins als Newcomer ins Rennen ging.

"La La Land" erhielt insgesamt sechs Oscars, darunter der 33-jährige Damien Chazelle als jüngster Mensch in der Geschichte für beste Regie. Bester Film ging, wie gesagt, mit Zeitverzögerung an "Moonlight" und erhielt insgesamt drei Oscars.

Die Oscar-Panne in voller Länge

Alle aktuellen Infos zu den Oscars 2017

Ende mit Paukenschlag

So endete eine etwas ereignislose Oscar-Verleihung doch mit einem ziemlichen Paukenschlag. Das im Vorfeld erwartete politische Trommel-Feuer an Anti-Trump-Kommentaren blieb aus. Zwar machte Moderator Jimmy Kimmel ein paar pflichtbewusste, bissige Anspielungen auf den von Hollywood ungeliebten Präsidenten ("Was? Schon zwei Stunden vergangen und noch immer kein Tweet von Trump?").

Klare Botschaft durch Abwesenheit

Doch die klarste Botschaft kam von dem iranischen Regisseur Asghar Farhadi. Er erhielt in Abwesenheit einen Auslands-Oscar für seinen Film "The Salesman" und ließ in einer Dankesbotschaft verlauten, dass er aus Solidarität mit jenen Menschen, denen die Einreise in die USA verweigert worden war, ebenfalls zu Hause blieb.

Foto: REUTERS

Maren Ades in derselben Kategorie nominierter "Toni Erdmann" ging also leer aus, ebenso wie die Grande Dame des französischen Kinos, Isabelle Huppert (Jimmy Kimmel: "Zum Glück hat sie der Heimatschutz ins Land gelassen"). Erstmals nominiert als beste Hauptdarstellerin für den Film "Elle", wurde Huppert schließlich von der netten jungen Emma Stone aus "La La Land" verdrängt. Im Zweifelsfall scheint sich die Academy dann doch immer für die jungen hübschen Frauen als Oscarpreisträgerinnen zu entscheiden, nicht für die verdienten älteren Ladys.

Foto: /FILMladen

Dafür erhielt Casey Affleck einen Oscar als bester Hauptdarsteller in "Manchester by the Sea", worauf man auch kaum mehr zu hoffen gewagt hatte. Denzel Washington schien als Konkurrent einfach zu übermächtig – doch so kann man sich irren.

Diversitäts-Botschaft angekommen

Der Oscar-So-White-Vorwurf des letzten Jahres war der Academy offensichtlich ziemlich in die Knochen gefahren. Selten hat man so viele nicht-weiße und weibliche Menschen auf der Bühne gesehen – sowohl als Oscar-Präsentatoren, als auch als Gewinner – wie in diesem Jahr. Die Diversitäts-Botschaft ist heuer ziemlich angekommen und soll wahrscheinlich auch als Widerstand gegen Trump verstanden werden.

Die wichtigsten Auszeichnungen in Bildern:

Der erste verliehene Oscar bei der 89. Verleihung am Sonntagabend in Los Angeles ist zugleich der erste überhaupt für Mahershala Ali: Der kalifornische Schauspieler wurde für seine Darstellung eines kubanischen Drogenhändlers, der in "Moonlight" einen jungen Außenseiter unter seine Fittiche nimmt, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Die 28-jährige Emma Stone wurde zur besten Hauptdarstellerin gekürt. In der Musical-Hommage "La La Land" brillierte sie an der Seite von Ryan Gosling als angehende Schauspielerin Mia, die zahlreiche demütigende Vorsprechen über sich ergehen lassen muss. Casley Affleck wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet. Er konnte mit seiner Darstellung eines wortkargen, traumatisierten Hausmeisters in Kenneth Lonergangs erschütternden Familiendrama "Manchester by the Sea" den Preis für sich gewinnen. Damien Chazelle wurde für "La La Land" als bester Regisseur ausgezeichnet. Mit 32 Jahren und 38 Tagen ist er der jüngste Filmemacher, dem das jemals gelang. Beim dritten Anlauf hat es geklappt: Viola Davis, die als erste schwarze Schauspielerin in der Oscar-Geschichte bereits drei Oscar-Nominierungen verbuchen konnte, nahm den Preis für ihre kraftvolle Darstellung im Familiendrama "Fences" unter Tränen entgegen. Faye Dunaway (links) und Warren Beatty sollten zum Schluss der Preisverleihung den Gewinner für den besten Film verkünden. Beatty hatte jedoch das falsche Kuvert in der Hand und rief "La La Land" als Sieger aus. Die "La La Land"-Produzenten Marc Platt (links), Jordan Horowitz (2. von links) und Fred Berger nehmen den Oscar für den besten Film entgegen. Sie wissen noch nicht, dass sie ihn eigentlich nicht gewonnen haben. Der "La La Land"-Produzent Jordan Horowitz hält die Karte mit dem richtigen Gewinner-Film in die Kamera. Dieser heißt "Moonlight". Die "Moonlight"-Crew freut sich. Moderator Jimmy Kimmel führte durch den Abend. "Moonlingt"-Regisseur Barry Jenkins hält die Oscar-Statuette in die Höhe. Der ehemalige NASA Wissenschaftler Firouz Naderi (links) und die Ingenieurin und Weltraumtouristin Anousheh Ansari nahmen den Oscar für den besten fremdsprachigen Film für den iranischen Regisseur Asghar Farhadi entgegen. Er sagte seinen Besuch aufgrund des Einreiseverbots für Menschen aus muslimischen Ländern ab. Mit dem Oscar für die beste Kamera wurde Linus Sandgren für "La La Land" ausgezeichnet. Der Oscar für das beste Kostümdesign ging an Colleen Atwood für "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind".

Ezra Edelman und Caroline Waterlow erhielten für "O.J: Made in America" den Oscar für den besten Dokumentarfilm.

Bestes Originaldrehbuch: Kenneth Lonergan für "Manchester by the Sea". Der Oscar für den besten Tonschnitt ging an Sylvain Bellemare für "Arrival". Peter Grace, Robert Mackenzie, Kevin O’Connell und Andy Wright (von links nach rechts) erhielten den Oscar für den besten Ton für "Hacksaw Ridge". Bester Kurzfilm: Regisseur Kristof Deák und Anna Udvardy für "Sing". Justin Hurwitz erhielt für die beste Filmmusik und den besten Song mit "La La Land" zwei Oscars. Bester Schnitt: John Gilbert für "Hacksaw Ridge". Bestes Make-up: Giorgio Gregorini, Alessandro Bertolazzi, Christopher Nelson für "Suicide Squad". Bester Kurzdokumentarfilm: "The White Helmets" von Orlando von Einsiedel und Joanna Natasegara.

Wahnsinnig lustig wurde es trotzdem nicht. Der eigentlich sehr schlagfertige Jimmy Kimmel gab sich redlich Mühe, ließ zur Musik vom Wallkürenritt Süßigkeiten von der Decke regnen und eine ahnungslose Touristengruppe in die Zeremonie hinein tappen. Am witzigsten waren seine kleinen Sticheleien gegen Matt Damon, die quasi als "running gag" durch die Show liefen und darin kulminierten, dass ihm Damon ein Bein stellte.

Im ORF wurde die Oscar-Nacht in einem Gespräch zwischen Alexander Horwath, dem Direktor des Österreichischen Filmmuseums und Kulturmoderatorin Clarissa Stadler bestritten. Letztere fand die Show offensichtlich auch nicht sehr unterhaltsam, denn sie machte dabei durchwegs den Eindruck, als würde sie jede Sekunde wegschlafen.

Bizarrer Fauxpas

Übrigens: Gleich am Anfang der Show hatte Kimmel gescherzt: "Wir haben keine Toleranz für Fake News. Wer den Namen 'Times' im Titel hat, bitte den Raum verlassen."

Dass die Fake News dann tatsächlich in Form eines falsch announcierten Oscar-Preisträgers stattfinden würden, war der bizarrste Moment der 89. Academy-Verleihung.

Trump hielt sich unterdessen während der gesamten Verleihung auf Twitter zurück und veröffentlichte kein einziges Posting. Anlass genug für Kimmel den US-Präsidenten im Rahmen der Show auf dem Kurznachrichtendienst keck anzuschreiben:

Alle Outfits vom roten Teppich:

Auf dem roten Teppich der Oscars gab es auch heuer viel zu sehen: Michelle Williams zeigte sich eher schlicht in Louis Vuitton. Jessica Biel war in ihrem Kaufman Franco-Look eine der bestangezogenen Frauen des Abends. Nicht wirklich gelungen, da der Oberkörper sehr breit wirkte: Charlize Theron in Dior. Viola Davis strahlte in Armani Privé. Scarlett Johansson begeisterte zwar mit ihrer Frisur, jedoch weniger mit dem Outfit von Alaia. Alicia Vikander verlieh ihrem Kleid von Louis Vuitton mit einem Luxuscollier das i-Tüpfelchen. Zeitlos schön: Nicole Kidman in Armani Privé. Wollte ausgerechnet bei den Oscars einen neuen Haar-Look ausprobieren: Halle Berry in Versace. Emma Stone holte sich ihren Preis als "Beste Hauptdarstellerin" in einer hinreißenden Kreation von Givenchy ab. Süß, aber ein bisschen langweilig: Felicity Jones in Dior. Emma Roberts ließ sich wie viele andere auch von Armani Privé ausstatten. Darby Stanchfield in einer traumhaften Georges Chakra Couture-Kreation. Hailee Steinfeld sah in ihrem Ralph & Russo-Kleid aus, wie aus einem Märchen entsprungen. Karlie Kloss bewies in Stella McCartney, dass ein minimalistischer Look auf dem roten Teppich immer toll aussieht. Sollte lieber die Finger von Gelb lassen: Leslie Mann in Zac Posen. Toller Schnitt, coole Schuhe: Kirsten Dunst in Dior Haute Couture. An ihr hätte sich so manche Promi-Dame modisch ein Beispiel nehmen sollen: Olivia Culpo in Marchesa. Ginnifer Goodwins Zuhair Murad-Kleid war ein toller Kontrast zu den dunklen Haaren und dem blassen Teint. Model Chrissy Teigen wie immer sexy in Zuhair Murad. Dakota Johnson glich in ihrem Gucci-Look optisch der Oscar-Trophäe. Hochzeits-Inspiration: Sofia Carson in Monique Lhuillier. Ruth Negga suchte sich eine aufwendige Spitzen-Kreation bei Valentino aus. Isabelle Huppert entschied sich für ein figurumspielendes Kleid von Armani Privé. Für den roten Teppich der Oscars hätte es ruhig ein bisschen mehr sein können: Salma Hayek in Alexander McQueen. Rosemarie DeWitt feierte in einem Metallic-Look. Jamie Dornans Ehefrau Amelia Warner verpackte ihren Babybauch in Pünktchen.